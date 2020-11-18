عبدالمجيد: الدولة وفرت 55 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور سمير عبدالمجيد مدير جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة، إن المشروعات الصغيرة هي المفتاح السحري لحل البطالة عن طريق المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، ومصر لديها نحو 60% من الشباب مؤهلين لسوق العمل وهم من خريجي الجامعات والمدارس الفنية.

وأضاف عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بدعم المشروعات الصغيرة، وظهر ذلك من حرصه على افتتاح معرض "تراثنا" في عامي 2019 و2020.

وأوضح أن البرلمان عدل القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة، وأتاح تيسيرات غير محدودة للشباب ولرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أن الجهاز قدم دعما 55 مليار جنيه من أجل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة على مستوى الجمهورية، وظهر صندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991، ثم تحول إلى جهاز تنمية المشروعات، وقدم تمويلات كثيرة للمشروعات، وهو يعتبر طوق نجاة للمشروعات الصغيرة.