الصحة: اللي عندنا مش موجة تانية والناس بتلبس الكمامة لو في غرامة

قالت الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر لم تدخل الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن ما يحدث في مصر، هو زيادة في إصابات الفيروس مع دخول فصل الشتاء.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا متخوفة من زيادة أعداد الإصابات بالفيروس الفترة المقبلة، ويجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالفيروس".

وتابعت: "هناك إهمال من قبل المواطنين في ارتداء الكمامات، وأصبح البعض يرتدي الكمامة في حالة فرض غرامات ووقت التحذيرات فقط".

وأكدت العسال، أنه لا يوجد حتى الآن، لقاح فعال للفيروس، وأن السلاح وطوق النجاة الوحيد هو ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والبعد عن المناطق المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، والتهوية الجيدة خاصة مع دخول فصل الشتاء، وعدم الاقتراب من الآخرين.

وأوضحت أن التخوف الأكبر من التجمعات العائلية، لأن الجميع بها لا يخشى انتقال العدوى من الآخر، ولا يجري ارتداء الكمامات، على عكس التجمعات الكبيرة حيث نجد الأغلبية يرتدون الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى أمس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.