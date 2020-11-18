مستشار الرئيس عن إجراءات كورونا: تعبنا من تحذير الناس

علق الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتحذيراته التي صدرت منذ قليل، بخصوص مستجدات فيروس كورونا والدخول في الموجة الثانية والحديث عن أنها أعنف، قائلا في تصريح مقتضب لـ"الوطن": "إحنا على طول بنحذر الناس وتعبنا تحذيرات".

وتابع: "الإجراءات الاحترازية هي السلاح الوحيد الفعال تجاه الفيروس من ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الازدحام".

وحذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين من أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من "الموجة الأولى".

وجدد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد حاليا، ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس.

وشدد "مدبولي" على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

وحذر في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

"الصحة": خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101288 حالة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.