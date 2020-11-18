تكريم الأطقم الطبية لجهودهم في مواجهة كورونا بمستشفى جامعة المنصورة

كرم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية، والتمريض والفنيين والعاملين بكافة قطاعات المستشفى الجامعي، تقديرا لجهودهم فى تقديم الخدمات الطبية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى إصابة ووفاة عدد منهم، وجرى التكريم اليوم بمدرج الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب.

حضر الاحتفال كل من الدكتور تامر أبو السعد - القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، والدكتور محمد حجازي ، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ، عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بأقسام مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي.

حضر حفل التكريم، أسر كل من الدكتور طارق الجمل، نائب مدير مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي السابق، وعلية شعبان عطا، فنية تمريض بالمستشفى وزكى فريد زكى، فني بالإدارة الهندسية بالمستشفى الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، بجهد كافة العاملين بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسي وخاصة فريق الترصد ومكافحة العدوى وقسم العزل فى التصدي لفيروس كورونا المستجد رغم صعوبة مواجهة مرض لا نعرف أبعاده تسبب فى إصابة ووفاة عدد من أعضاء هيئة التدريس و الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين بالجامعة.

وأشار إلى تكريم مجلس جامعة المنصورة للجنة العلمية التى شكلتها الجامعة منذ عدة أشهر للتصدي لفيروس كورونا المستجد وإلى حرص قيادات الجامعة على الذهاب لكافة مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية للثناء على جهد كافة العاملين بها فى مواجهة هذا الفيروس.

ووعد بتقديم الدعم لكافة مستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية للاستمرار فى التصدي بفاعلية لفيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور تامر أبو السعد - القائم بأعمال عميد كلية الطب على ريادة الجامعة فى مجال الطب على المستوى المحلى والإقليمي والدولي التى تجلت فى تصدى كافة الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفيات الجامعة ومراكزها التصدي وخاصة مستشفى الجامعة الرئيسي بفاعلية لفيروس كورونا المستجد.

وأثنى الدكتور الشعراوي كمال - مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة على دعم إدارة الجامعة لكافة المستشفيات والمراكز الطبية ماديا ومعنويا فى التصدى لفيروس كورونا المستجد وعلى جهد كافة الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بكافة أقسام مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي فى مواجهة هذا الفيروس.