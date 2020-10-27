ندوة عن الإعلام الرقمي خلال جائحة كورونا بمهرجان الجونة

شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ندوة لمناقشة تأثير كوفيد 19 على منصات التواصل الاجتماعي.

حضر الندوة، كل من جاكوب ميجلهد رئيس المحتوى في "شاهد"، ومون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في "فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ودومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، وطارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة مينلي، وأدار الحوار حمد عباس من ديجيساي.

خلال الندوة جرى الإشارة إلى أنه خلال 2020 كان هناك أكثر من 16 مليون مشترك في نتفلكس، و2.6 مليار مشترك في منصة "فيسبوك"، بالإضافة إلى "شاهد" الذي حقق خلال 26 أسبوعا ما يتم تحقيقة في سنين بإطلاقه "شاهد بلس" في يناير 2020.

وقال ميجلهد، إن المحتوى كان هو مصب اهتمام منصة شاهد خلال فترة الإغلاق، مضيفا "فبعد انطلاق (شاهد بلس) عملنا جاهدين على خلق محتوى خارج السباق الرمضاني، ففي شهر يوليو الفائت جرى إطلاق فيلم (صاحب المقام) الذي لقي نجاحا باهرا وتفاعلا شديدا بين المشاهدين في جميع البلاد العربية مما شجع المنصة على إصدار أفلام ومسلسلات طوال العام".

وقال دومينيك ديلبورت رئيس مجلس إدارة "هافاس ميديا"، إن وجود أي تطبيق على هواتف المستخدمين ليس مقياسا للنجاح، منوها بأن مقياس النجاح الرئيسي هو زيادة عدد المستخدمين ودرج تفاعلهم مع التطبيق، متابعا بأن "تيك توك" هو أكبر مثال على ذلك فخلال جائحة كورونا والحجر المنزلي، كان تطبيق تيك توك هو المنفذ الترفيهي للعديد من الأسر وساعد على الربط الأسري، على حد قوله.

وأضاف أن بعض الشركات خلال هذه الفترة عانت بشدة مثل مجال صناعة الأفلام، والبعض الآخر أخذ من هذه الجائحة فرصة للازدهار مثل الأفلام الوثائقية والبث المباشر.

قال طارق حسني، إن تطبيق "ماينلي" ركز على خلق مساحة من الإيجابية، عن طريق تقريب المسافات بين الفنانين ومعجبينهم خلال تطبيقهم الجديد الذي جرى إطلاقة في شهر مارس الفائت.

وأضاف أن التطبيق في وضع جيد للازدهار وتحقيق نمو سريع وثابت، حيث أن المستخدمين سعيدين بمشاركة النجوم في حياتهم وأفراحهم.

قالت مون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في "فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إنه في الوقت الذي كان معظم الشركات تركز على التنوع في المحتوى، كان هناك شركات هدفها هو توصيل معلومات.

وأكدت أن منصة التواصل الاجتماعي الأكبر "فيسبوك" هي أكبر مثال على ذلك، فخلال جائحة كوفيد 19 كان هدفهم هو توصيل لمستخدميها الـ 2.6 مليار معلومات صادقة وموثوقة من خلال مركز السلامة الذي جرى إنشاؤه على المنصة، منوهة بأن هذه المنصة تحتوي على بيانات يتم تحديثها بشكل دوري حتي يتثنى للجميع خدمة مجتمعهم.