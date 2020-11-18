سفير فلسطين بالقاهرة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

استقبل سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وذلك في مقر السفارة.

وأطلع السفير دياب اللوح، نظيره الأوروبي على آخر تطورات العملية السياسية ومستجدات عملية السلام، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتمثلة بالتوسع الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية والمحاولات المتواصلة لتهويد القدس، والجهود الدبلوماسية المبذولة من قِبل القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس من أجل إنهاء الصراع وتحقيق الحقوق الفلسطينية، وعلى أهمية التدخل الفاعل من قبل المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه التي أقرتها الشرائع والمواثيق الدولية دونما انتقاص أو تضييق.

وأكد السفير، حرص الرئيس محمود عباس على الدفع بعملية السلام قدما في إطار مبادرته لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام، وذلك وفق آلية متعددة الأطراف، حيث طرح المبادرة في عدة محافل دولية في فبراير 2018 وفبراير 2020 وآخرها في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة لدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي.