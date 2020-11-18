عقوبات أمريكية جديدة على كيانات تابعة للمرشد الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض مزيد من العقوبات المتصلة بإيران، واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من قبل واشنطن، لزيادة الضغط على نظام الملالي.

واستهدفت العقوبات الأمريكية، مؤسسة "مستضعفان"، التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة، وتزايد الدين العام، وتضخما متزايدا.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه قبل حملة الضغط، كانت إيران، تصدر ما يقرب 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، بينما تكافح الآن، لتصدير ربع هذا الحجم.

وأكدت الخارجية، أنه منذ مايو 2018، حرمت واشنطن، النظام الإيراني، من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وأنها ستواصل منع النظام من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنويا.

وكنتيجة مباشرة للعقوبات، خفضت إيران، ميزانيتها العسكرية بنحو 25% في عام 2019، واضطرت إلى اتخاذ تدابير تقشفية.

وجددت الخارجية الأمريكية، تأكيدها أن واشنطن، لن تتردد في فرض عقوبات على أولئك الذين ينخرطون في أنشطة خاضعة للعقوبات، مضيفة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتسعى إدارة ترامب، إلى تعزيز نهجها المناهض لإيران، لضمان استمراره في السنوات المقبلة، في ظل خسارة ترامب، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الجاري، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.