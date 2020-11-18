أستاذ أمراض معدية: أناشد الحكومة إغلاق المطاعم والكافيهات دون حظر

ناشد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إغلاق المطاعم والكافيهات والأندية، دون تنفيذ حظر تجوال، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف "الخياط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الكافيهات تعمل دون وجود تباعد اجتماعي، وكذلك المطاعم، متوقعا أن تشهد المولات التجارية ازدحاما كثيرا، بسبب تخفيضات الجمعة السوداء "البلاك فرايدي".

وأوضح أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أن 10% فقط من المواطنين في الشارع يرتدون الماسك، مع أن الكمامة تحمي بنسبة 98.5٪، والكمامة أهم من اللقاح، فالكمامة تمنع الإصابة، واستنكر استخدام الكحول بشكل قليل، بعد أن أصبح رفاهية للبعض، ولا يتحركون بزجاجات مطهرة، كما كان يحدث في بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إنه من الضرورة اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وحذر مدبولي من أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر خطورة من الموجة الأولى ويجب أن يعمل الجميع على تفادي الانزلاق إلى المنحنى الخطير كما يحدث في دول أوروبية.

وطالب رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ووجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة بشكل لا يؤثر على الخدمات الخاصة بالمواطنين.