بعد حديث وزيرة الصحة.. المتعافون من كورونا: الأعراض لسة معانا

لم تقتصر معاناة مصابي فيروس كورونا مع المرض على فترة تلقي العلاج في العزل الطبي، ولكن أصبحت تلك المعاناة مستمرة معهم حتى بعد التعافي الكامل، وهو ما أكدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم، ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض الموقف الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى العالمي.

واستعرضت وزيرة الصحة، دراسة أجنبية تم إجراؤها على بعض الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي الكامل بعد الإصابة بكورونا، حيث أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعودوا لحياتهم الطبيعية بعد التعافي.

عبدالرحمن محمد، شاب في مطلع الثلاثينات، أصيب بفيروس كورونا في إبريل الماضي، وتعافى بعد عدة أسابيع، إلا أنه رغم مرور أشهر عديدة على تعافيه، مازال يشعر أنه ليس بكامل صحته كالسابق، حيث يروي لـ"الوطن"، أنه مازال يشعر بصعوبة في عملية التنفس رغم أنه لم تظهر عليه أعراض المتلازمة التنفسية خلال إصابته.

الإرهاق والصداع وضيق التنفس.. أعراض يعاني منها المتعافين

كذلك منذ تعافيه لم يفارقه الشعور بالإجهاد المستمر، سواء مع بذل مجهود أو دونه، وهو ما دفع الشاب الثلاثيني لإجراء فحوصات طبية مرة أخرى للتأكد من التعافي، إلا أن جميع الفحوصات أوضحت تعافيه الكامل من الفيروس، ورغم ذلك لم تعد حالته الصحية كالسابق، حسب حديث "عبدالرحمن".

لم يكن ذلك الشاب هو الوحيد الذي يعاني من أعراض جانبية رغم التعافي، فيحكي إبراهيم السيد، الرجل البالغ من العمر 36 عاما، أنه أصيب هو وأسرته بكوفيد-19 في مارس الماضي، وتعافي في خلال أسبوعين، ورغم ذلك مازال يعاني من أعراض الإجهاد والإرهاق بصفة مستمرة منذ التعافي.

كما يعاني أيضا من زيادة معدل التعرق عن المعتاد منذ الإصابة، ولم تتوقف تلك الأعراض عليه فقط، حيث تعاني منها أسرته أيضا، "بنتي الصغيرة بتتنفس بصعوبة وزوجتي تعاني من الالم بالمفاصل والسعال لم تنجح بعض الأدوية في تهدئته، كذلك والدته تعاني من الإرهاق الشديد المستمر معها منذ الإصابة وحتى بعد التعافي.

وتستمر أعراض كورونا في ملاحقة المتعافين، حيث تروي الشابة العشرينية هبة أمين لـ"الوطن"، أنها منذ تعافيها في يونيو الماضي، وتلاحقها بعض الأعراض التي لا تفهم أسبابها: "من بعد الشفاء بشعر بزيادة في ضربات القلب، وألم الصدر مصاحب بصداع مستمر"، ولكن رغم تأكيد الأطباء بالشفاء الكامل وحصولها على أكثر من راحة لاستعادة عافيتها إلا أن الأعراض مازالت مصاحبة لها".