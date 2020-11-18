اختبار ذاتي لكورونا في المنزل.. طبيب: يساعد في الحد من انتشار الفيروس

يستمر العالم في استخدام كافة الوسائل التكنولوجية لمحاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين، من بينها محاولة الكشف السريع على فيروس كورونا، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام أول اختبار ذاتي لـ"كوفيد-19"، يمكن أن يوفر نتائج سريعة في المنزل.

ذلك الاختبار يسمي "Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit"، وهو عبارة عن اختبار جزيئي يُستخدم مرة واحدة، وهو متاح بوصفة طبية من أجل التشخيص الذاتي لفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وذلك باستخدام التضخيم الجزيئي للكشف عن الفيروس لدى الأشخاص المصابين أو الذين يُشتبه بإصابتهم بكورونا.

وعن آلية إجراء الاختبار، تكون باستخدام عينات مسحة الأنف التي يتم جمعها ذاتيا، وتوضع العينة داخل العبوة المخصصة لها، وبعد ذلك في وحدة الاختبار، وفي غضون 30 دقيقة تظهر النتائج مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار التي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيًا أم سلبيًا بالنسبة لفيروس كورونا.

يتاح استخدام الاختبار الجديد للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما وما فوق والذين يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، ويمكن للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما استخدامه أيضا بشرط أن يُستخدم بواسطة أحد المتخصصين في مجال التمريض.

الدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، أوضح أنه هذا الاختبار يُعد تقدما في التشخيص لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن هذا الاختبار يساهم في الحد من انتشار الفيروس لأنه سيوفر عناء الذهاب للمستشفى وانتظار النتائج ويقل من الاختلاط في حال أن الإصابة صحيحة.

وأضاف محمد لـ"الوطن"، أن الاختبار سيعمل بنفس تقنية المسحة التي تستخدم في المستشفيات للتعرف على مصابي كورونا، لافتا إلى أن الجهاز يتولي عملية التدقيق وبحث العينة إلكترونيا، ويظهر النتائج على الشاشة، وهو ما يعد فرصة للاكتشاف السريع عن الإصابة.