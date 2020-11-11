حماية المستهلك: رقابة مشددة قبل الجمعة البيضاء وغرامات رادعة للمخالفين

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يوفر للمواطنين احتياجاتهم، ويعُد يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري، المعروف بـ"الجمعة البيضاء"، من أهم الأيام التي ينتظرها بعض المواطنين بسبب العروض والتخفيضات، وبعض المحال بدأت الخصومات منذ بداية نوفمبر الجاري، من أجل مد وقت الشراء أمام الجمهور، ويشجع الجهاز هذه المبادرات الفردية.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن تضليل أي مستهلك أو نشر بيانات ومنتجات غير سليمة سوف يعرض الموردين أو التجار إلى العقوبة القانونية، التي تتراوح من 30 ألفا لـ2 مليون جنيه، لذا يجب على جميع التجار الالتزام بالقواعد التي أقرها قانون حماية المستهلك للبيع، سواء للمنتجات المعروضة على الإنترنت أو في المحال.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز عقد اجتماعات مع كل المختصين وجميع رؤساء والمديرين الفروع بجهاز حماية المستهلك، في جميع المحافظات، عبر برنامج "زووم"، وجرى تنفيذ الضبطية القضائية للمخالفين وتحرير محاضر لنحو 40 مخالفا.

وتابع: "المرصد الإعلامي لحماية المستهلك، يرصد المخالفات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمحاربة الإعلانات الوهمية ومحاسبة المسؤولين عنها"، وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات يتعرضون لها من أجل تقديم خدمة أفضل للجمهور والارتقاء بالاقتصاد المصري".