"حماية المستهلك" ينصح المواطنين في الجمعة البيضاء: اشتروا من المعروفين

قدم الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح للمستهلكين الراغبين في شراء المنتجات المختلفة في موسم الجمعة البيضاء "وايت فرايدي".

ونصح "سمير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، المواطنين بتحري الدقة عند الشراء من المنصات المحلية حتى يحظى بحماية الجهاز مقدمًا النصيحة للمواطنين بالشراء من الأماكن المعروفة والحصول على فاتورة من مكان البيع.

وحذر "سمير"، المحلات من النصب على المواطنين، مشددًا على أن هناك عقوبات للمخالفات، وأن أي شخص سيخدع المواطنين قد تصل عقوبته لغرامة 2 مليون جنيه.

وأشار "سمير"، إلى أن الجهاز اكتشف عددا من العروض الوهمية للجمعة البيضاء، وأنهم توصلوا إلى أن هذه المحلات تقدم عروضا وهمية من الفواتير القديمة ومن السيستم الخاص بالمحل.

وأكد أنه يمكن اللجوء للجهاز والتواصل معه عن طريق الاتصال التليفوني أو الموقع الرسمي للجهاز مشيرًا أن الجهاز يتلقى البلاغات من الجمهور ويرصد العروض الوهمية ويقوم بعمل محاضر للمخالفين.

وأشار أن بعض المحلات تعلن أن الخصم يصل لـ70% وعند دخولك للمحل تجد الخصم 40% فقط، لافتًا أنه قد يكون الخصم وصل لـ70% على قطعة معينة وليس على جميع القطع، مشددًا على أنه يجب على المحل الإعلان عن تفاصيل الخصومات التي تقدمها.

وأكد "سمير"، أن المبادرة الرئاسية "ميغلاش عليك" تقدم خصما حقيقيا ولمدة 3 شهور لجميع المواطنين، مطالبًا بالاستفادة مما تقدمه المبادرة.

ولفت إلى أن الإعلانات المضللة تعتبر جريمة ويتم تحويلها للمحكمة الاقتصادية والتي تحكم بغرامات تصل لـ2 مليون جنيه، مؤكدًا أن الغرامة يتم تقديرها بناء على الضرر الذي وقع للمستهلك.

وأشار أنه مازالت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم عبارة "السعر أنبوكس" مؤكدًا أنهم يرصدون هذه الصفحات ويرسلوها للنيابة التي تتحرى عنها ويتم عمل قضايا ضدها وسيصدر فيها أحكام قريبة.

ونصح "سمير"، بالشراء من المنصات المحلية للتسويق الإلكتروني الملتزمة نظرًا لأن الجهاز يمكنه حل المشكلات التي يواجهوها.

كما نصح أيضًا السيدات بالتركيز على ما يرغبن في شرائه وعدم شراء مالا يرغبن فيه وعدم تشتيت انتباههن نظرًا للعروض المقدمة.