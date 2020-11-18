أستاذ أمراض معدية: كورونا "بيخدع" 60% من المصابين بدون أعراض

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إن أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تزداد في مصر، لكنها لم تصل إلى حالات إصابات يومية تتجاوز الألف حالة، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية تصل معدلات الإصابة اليومية إلى 161 ألف حالة.

وأضاف "الخياط" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الموجة الثانية لكورنا، جاءت شرسة في كل الدول، ويأتي بدون أعراض وتابع "الفيروس بيخم 60% من المصابين حاليا بدون أعراض"، وتغيرت الأعراض التي تظهر على بعض الأشخاص إلى صداع شديد وقيء وألم بالمعدة والبطن، عكس الأعراض القديمة التي كانت تشمل ضيق في التنفس وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أنه يمكن أن يصاب بالشخص مرة أخرى بالفيروس والمناعة، تستمر 3 أشهر فقط، محذرا من تهاون المواطنين مع كورونا، وقلة نسبة القلقين من مرض التي وصلت إلى 10% فقط، رغم أنه من خاف سلم، وتابع "مفيش اجراءات احترازية خالص الناس غير ملتزمة والغرامات لم تطبقها الدولة".

وأشار أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إلى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون عزل نفسه بسبب مخالطته بشخص مصاب رغم إصابته مرة سابقة بكورونا.

وطالب الجميع بارتداء الكمامة لأن اللقاحات تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة كبيرة لا توجد في مصر فلقاح فايزر يحتاج إلى -70 درجة تحت الصفر وأحيانا الكهرباء تقطع في مصر لكن لقاح مودرنا مناسب لمصر لأنه يحتاج إلى درجة حرارة -2 وكذلك لقاح أكسفورد، ومصر حاليا في المرحلة الأخيرة للقاحات الصينية وكذلك اللقاح الروسي لكنه لم يصدر به ورقة بحثية وهذا أمر مثير للتساؤل.

وطالب المواطنين بارتداء الكمامات وعدم التجمع وحضور العزومات والأفراح مشيدا بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدارس والجامعات، كما نصح بتناول مضادات جلطات لأي شخص يصاب بالكورونا لمدة شهر بعد شفاءه من كورونا فأول مصاب بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تم إصابته بجلطات كثيرة، وللأسف نحو 35% من الأشخاص المتعافين من كورونا تظل لديهم فترة طويلة أعراض مثل فقدان الشهية والتذوق.

ولفت إلى أن الكمامة أفضل من اللقاح في الفترة الحالية فاللقاحات قد تعطي مناعة لمد 6 أشهر فقط بينما الكمامة تمنع الإصابة والوقاية خير من العلاج خاصة أن هذا الفيروس مخلق في معامل مدينة ووهان الصينية "اللي طلع العفريت مش عارف يصرفه" لكن الصين نجحت في السيطرة على الإصابات عندها بسبب الصرامة الشديدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية "الدولة مبتهرجش في التنفيذ".

وانتقد انتظار شفاء اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال 5 أيام فقط لأن التسرع في إجراء مسحة "بي سي آر" كلام غير مضبوط ويجب إجراء المسحة الثانية بعد 14 يوما من إصابة الشخص ولكني أدرك أن صلاح مشرفنا والجميع يتمنى شفاءه ليعاود اللعب في مبارياته مع المنتخب وناديه.