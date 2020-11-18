تسجيل مسرب يؤكد الرشاوى الإخوانية في الملتقى الليبي

نشر موقع "العين الإخبارية" تسجيلا منسوبا لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، يدعو فيه لانتخاب فتحي باش أغا، رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.

وبحسب التسجيل المسرب، يقول أحد المشاركين في الحوار إنه "لابد من انتخاب وزير الداخلية باش أغا لانه هو الضامن لمصالحنا".

ويكشف التسجيل الصوتي المُسرب أيضا، تخوف المسؤولين في المجلس الرئاسي الليبي من الوصول إلى حل، ما يعفيهم من استغلال مناصبهم في سرقة المال العام، أو إلغاء الاتفاقيات التي تمس توقيعها مع تركيا اذ يقول أحد المشاركين: "نجاحه ليكون رئيسا للحكومة هذه سيجسد ويدعم لنا أمورنا المادية بالإضافة إلى أن اتفاقياتنا السابقة ستكون موجودة ومضمونة، ولازم تعرفوا إن الشيء هذا الذي أنتم فيه الآن بسببه وفي حال عدم تصويتكم.. أعتقد ما هينسالكم الشيء هذا".

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية" أن الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشحي تنظيم الإخوان.