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محمود مسلم

 "قطاع الأعمال": بيع 718.7 قنطار في أحدث مزادات القطن بالبحيرة 

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الوطن
08:22 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
القطن

القطن

في أحدث المزادات ضمن منظومة تجارة القطن الجديدة، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، تمت الترسية على شركة أبو مضاوي في مزاد بمحافظة البحيرة. 

وقد بلغت الكمية المباعة في المزاد نحو 718.7 قنطار صنف (جيزة 86)، بسعر تراوح بين 2415 جنيه و2425 جنيه للقنطار الواحد، وذلك بخلاف فروق الرتب ومعدل التصافي.

يشار إلى أن المنظومة الجديدة تطبق في محافظات البحيرة والشرقية والفيوم وبني سويف للموسم الحالي 2020/2021، والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين في مراكز للتجميع وبيعها من خلال إجراء مزادات علنية عليها.

وبذلك يكون قد بلغت الكميات المباعة من الأقطان الواردة لمراكز التجميع حتى الآن نحو 57.6 ألف قنطار في المحافظات الأربع.

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