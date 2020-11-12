قطاع الأعمال: افتتاح مصانع غزل ونسيج بعد دعمها بآلات حديثة في 2022

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن افتتاح عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير في عام 2022.

وأشار في بيان صحفي إلى الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، في نهاية العام المقبل 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة.

وأكد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، اهتمام الوزارة بتأهيل ورفع كفاءة العاملين حيث سيتم بدء البرنامج التدريبي بمركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة -بعد تطويره ودعمه بماكينات حديثة- في أبريل المقبل.

وفي سياق متصل، أشاد الوزير بالجهود المبذولة في أعمال تطوير محالج القطن لتعمل بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال، والتي كانت بدايتها في أول محلج مطور بالفيوم، ويجري حاليًا الانتهاء من تطوير ثلاثة محالج في الشرقية والبحيرة والغربية تنضم إليها ثلاثة محالج أخرى في العام المقبل، ليصبح إجمالي المحالج المطورة سبعة محالج تكفي لحلج حجم إنتاج القطن في مصر بجودة عالية مما ينعكس إيجابًا على تنافسية وأسعار القطن المصري عالميًا وزيادة صادراته.

كما أوضح الوزير أن خطة التطوير ترتكز على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة الموازنة التقديرية للعام المالي 2020/2021، حيث تستهدف القوائم المجمعة زيادة الإيرادات إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة 15% عن المحقق فعليا في 2018/2019، وتقليص الخسائر إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه في عام 2018/2019.

وأشار تقرير مجلس الإدارة، الذي استعرضه الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة إلى الموقف الحالي لخطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة، وأحد محاورها تحديث الماكينات والمعدات من خلال نحو 50 مناقصة بقيمة إجمالية 540 مليون يورو تم الانتهاء من ترسية مناقصات حتى الآن على توريد ماكينات بقيمة 450 مليون يورو.