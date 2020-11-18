منهم وزير قطاع الأعمال.. شخصيات بارزة تدعم مرشح مستقبل وطن بمدينة نصر

بعد إعلان نتيجة انتخابات الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم أول مدينة نصر، لمجلس النواب والمخصص لها 3 مقاعد، لتسفر عن إجراء جولة الإعادة على مقعد واحد، بين المرشحين عمرو السنباطي، عضو حزب مستقبل وطن، الذى حصل على 47039 صوتا، والمرشحة المستقلة سمر فرج فودة، التي حصلت على 26323 صوت، بدأ كلا منهما خوض فترة الدعاية الانتخابية بطريقة مختلفة.

بين الشوارع والميادين في أقسام "أول مدينة نصر- ثان مدينة نصر- مصر الجديدة"، تصدرت لافتات عمرو السنباطي، مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة، صاحب رقم 2 ورمز الكتاب، بينما انتشرت عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، الكثير من منشورات وصور ومقاطع فيديو، بدعم من عدد من المشاهير، في صدارتهم وزير قطاع الأعمال العام.

وزير قطاع الأعمال

ودعم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مرشح حزب مستقبل وطن، عبر منشور على صفحته الرسيمة بموقع "فيس بوك"، كتب فيه "أخي عمرو السنباطي.. خطوة نحو مقعد مستحق في مجلس النواب بإذن الله"، مستعينا بصورة تجمعهما خلال إحدى اجتماعات نادي هليوبوليس الرياضي في نوفمبر 2017، الذي يشغل فيه منصب أمين الصندوق.

عضو مجلس الشيوخ

وعلى غراره، نشر محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، صورة اللافتة الدعائية للسنباطي، وعلق عليها قوله "كل الدعم لعضو حزب مستقبل وطن"، التي أرفقها مع رقم ورمز المرشح، مشجعا المواطنين على المشاركة بأيام جولة الإعادة.

أسامة منير

بينما اختص الإعلامي أسامة منير، السنباطي، بمقطع فيديو لدعمه بالانتخابات، حيث أكد فيه أنه يريد من خلاله "كلمة وشهادة حق لنجاح السنباطي وتميزه في مختلف المجالات بداية من نادي سماش وحتى هيليوبوليس"، على حد قوله، متمنيا له كل التوفيق والنجاح بتلك الجولة، رغم أنه لا يمتلك فيها صوت انتخابي حاليا لانتقاله من مصر الجديدة للتجمع الخامس.

مرشح مستقبل وطن: إطلاق "ملتقى السنباطي" و"مشروع الـ100 بطل" لأهالي الدائرة

ومن ناحيته، أبدى مرشح مستقبل وطن ورئيس نادي هليوبوليس حرصه على توطيد اللقاءات مع أهالي الدائرة لعرض برنامجه الانتخابي وتفاصيله، ليس فقط كنائب محتمل وإنما "كإنسان وأب ويريد تعريف الجميع مبادئه وأولوياته، بجانب التعريف فريق العمل والمتطوعين من سيدات ورجال وأصحاب مبادرات، الذين يعتبرهم أسرته الثانية"، وفقا لحديثه.

وأكد تسليطه الضوء على شعار حملته "الإنسان أولا"، الذي يتضمن محاور هامة تمس كل الفئات، ومنها التعليم والصحة والرياضة وريادة الأعمال وخلق فرص عمل، حيث يرى أن الإنسان هو الركيزة الأساسية للمجتمع وحجر الزاوية في بناء حاضر الأمم ومستقبلها.

وأضاف أنه سيكون حريصا على زيادة قنوات التواصل المستمرة مع الأهالي، لذلك سيطلق "ملتقى السنباطي" كمنبر للحوار مع أهالي الدائرة بكل أطيافها، خاصة الشباب منها، فضلا عن مساعيه بزيادة عدد مراكز الشباب بنسبة 25%، وتأهيل الآخرين منهم، وتنظيم دورات رياضية بشكل منتظم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأشار إلى أنه بصدد إطلاق مشروع "الـ100 بطل"، لتأهيل المتميزين في مختلف الألعاب والتركيز على الأنشطة الخاصة بذوي القدرات الخاصة، والاستفادة من تجربة نادى هليوبوليس في هذا الشأن، بجانب سعيه الجاد لسرعة إصدار قانون الادارة المحلية الجديد، للتعامل مع الأحياء والقضاء على مشكلة القمامة وأزمة انقطاع المياه والظلام في عدد من الشوارع، وكذلك الاهتمام بأرصفة المشاة والتشجير.