لو اشتريت سلعة مستوردة وطلعت مش مطابقة.. ازاى تبلغ هيئة الرقابة

بعض المستهلكين يرغبون بشراء السلع المستوردة، ما بين أجهزة كهربائية أو الكترونية، وحتى أدوات منزلية، أو المنتجات الغذائية، لكن ماذا إذا لم تكن تلك السلع مطابقة للمواصفات، بسبب أنها قد تكون مقلدة، أو أن العلامة التجارية سيئة، فكيف يمكن أن تتصرف في تلك الحالة؟

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة، كيفية إبلاغ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من السلع المستوردة الرديئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الباعة الذين يقومون بتوزيع البضائع التآلفة..

كيف يمكن إبلاغ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات؟

أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خدمة تتبع السلع المستوردة داخل الأسواق، في إطار الحرص على متابعة جودة السلع المستوردة، ووضع المزيد من الضوابط اللازمة لمتابعتها داخل الأسواق لضمان جودتها والحفاظ على حقوق المستهلك واتخاذ التدابير اللازمة للحد من السلع الرديئة.

ويمكن تسجيل شكاوى السلع المستوردة من خلال الاتصال على الخط الساخن 1959، والإبلاغ عن المنتج أو السلعة.

ويتم توفير نموذج لبيانات السلع المستوردة محل الشكوى حتى يمكن تتبع مصدرها وتلافي تكرار مثل هذه المشاكل مرة أخرى تضمن (اسم الصنف- اسم العلامة التجارية- تاريخ الشراء- وصف المشكلة - الدولة المستورد منها- وصف المشكلة- اسم المستورد- الموزع-المصنع الأجنبي".

قامت شركة BUREAU VERITAS وهي الجهة المانحة لشهادة الأيزو 9001 /2015 بإجراء المراجعة الأولى على نظام إدارة الجودة بالهيئة في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.