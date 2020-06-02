رفع العداد وفصل التغذية.. عقوبة هدم العقار دون إبلاغ شركة الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه فى حالة هدم العميل، وإعادة البناء من تلقاء نفسه، وبدون إجراءات رسمية بشركة توزيع الكهرباء التابع لها، يتعرض لعدة عقوبات.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- فسخ التعاقد.

- رفع العدادت وفصل التغذية الكهربائية من المصدر العمومى.

- وقف صفحات المحاسبة الخاصة بالمشتركة لدى شركة التوزيع.

- عند طلب إعادة التوصيل، يطلب من طالب التغذية المستندات اللازمة للتعاقد الجديد، ولا يؤخذ فى الاعتبار المساحة السابقة (أي يعامل العقار معاملة التوصيل لأول مرة)، مع حفظ حق الشركة فى الديون السابقة المستحقة على نفس العين.