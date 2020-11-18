سفير الإمارات بواشنطن: لا أتوقع حل خلاف قطر مع الخليج في أي وقت قريب

قال السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إنه لا يعتقد أن الخلاف بين قطر ودول خليجية أخرى، سيتم حله في أي وقت قريب، وذلك مع دخول الأزمة الخليجية في عامها الرابع، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأضاف العتيبة خلال كلمة له بالنادي الاقتصادي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن هذا الأمر ليس على قائمة أولويات أحد، إنهم يريدون أن يسلكوا طريقهم، وسنسلك طريقنا.

وفي تصريحات سابقة له، أكد السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن قطر تسير عكس المستقبل، والخلاف بين الدول الـ4 المقاطعة والدوحة يتمحور حول مستقبل الشرق الأوسط، والخلاف بين الدول العربية المقاطعة "الإمارات والسعودية والبحرين ومصر" من جهة وقطر من جهة أخرى، يتمحور حول مستقبل الشرق الأوسط.

وأوضح أن قطر تسير عكس المستقبل، "قطر دعمت الإرهاب منذ سنوات، وتدخلت في الشؤون الداخلية لجيرانها، فضلا عن التحريض والاستفزاز"، وهو ما كُشف في الأزمة الحالية، خلال السنوات الـ 15 الماضية، دعمت الدوحة الجماعات الإرهابية مثل الميليشيات في سوريا وليبيا والإخوان وطالبان وحركة حماس، مؤكدا أن لدى الدول المقاطعة أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة.

وتابع: "قطر أخلت بالتزاماتها، وطفح الكيل من انتهاكها للاتفاقات بشكل متكرر"، مضيفا أنه بعد اتفاق الرياض الذي وعدت فيه قطر بوقف دعمها للجماعات المتطرفة، فشلت في الوفاء بتعهدها، مما أدى إلى مستوى جديد من الإحباط الجماعي، شعرت به الدول الـ4 المقاطعة.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، ودفعت إليها لاحقا بـ13 مطلبا من بينها، تقليص علاقاتها مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة مجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش".