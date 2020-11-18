عرض "أغنية على الممر" يخطف أنظار سكان وضيوف مدينة شرم الشيخ

شهد العرض المسرحي المصري "أغنية على الممر"، حضور جماهيري غفير من سكان وضيوف مدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

وعرضت المسرحية، بمسرح الساحة بمنطقة السوق القديم، ضمن مسابقة مسرح محور الشارع، والفضاءات غير التقليدية.

ويدور العرض حول مجموعة من جنود الجيش المصري أثناء نكسة 1967، ويمثل فئات المجتمع المختلفة، ويتعطل جهاز اللاسلكي الذي يساعدهم على العودة، ويقفون صامدين لصد هجوم العدو ومنعهم من دخول أرضهم حتى يناولون الشهادة واحدًا تلو الآخر.

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وإخراج بدر الأحمدي، بطولة محمد يوسف المنصوري، إضاءه وليد درويش، موسيقي زياد هجرس، وأحمد زيدان، ديكور أبو الحسن.

ويشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الخامسة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والذي انطلق أول أمس 16 نوفمبر الجاري، 11 عرضا مسرحيا في مختلف مسابقات المهرجان.

وتقام دورته الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.

يذكر أن، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة