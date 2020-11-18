"فايزر": لا مجال للسياسة فيما يتعلق بلقاح كورونا.. ونتواصل مع بايدن

قالت شركة "فايزر" التي أعلنت عن لقاح ناجح لفيروس كورونا المستجد، أنها على اتصال منتظم بالفعل مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، كجزء من الجهود المستمرة لإبقاء جميع الأطراف المهتمة على "اطلاع دائم" بشأن اللقاح وتوزيعه.

وقالت المتحدثة باسم فايزر، شارون كاستيلو، إنه "لا مجال للسياسة في هذه العملية"، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

والأحد الماضي، قال كبير موظفي بايدن، رون كلاين، إن الفريق الانتقالي يخطط للقاء شركة فايزر وصانعي اللقاحات الآخرين، في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب تعطيل عملية الانتقال الرسمية إلى إدارة جديدة.

وأضافت كاستيلو أن "فايزر" تحافظ على تواصل مستمر مع إدارة ترامب، وحكام الولايات، وكبار المشرعين من كلا الحزبين في الكونجرس، لافتا إلى أن فريق بايدن "جزء من هذا الجهد".

وتابعت: "نحن في منتصف مرحلة انتقالية ونتواصل مع كلا الجانبين".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت "فايزر"، إن لقاح كورونا الذي تطوره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".

وأثنى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، على فعالية لقاحات شركتي موديرنا وفايزر، التي تخطت 90%، واصفًا الأمر بأنه "أخبار عظيمة".

وأكد بايدن، خلال خطاب له في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "الحصول على اللقاح والتطعيم أمران مختلفان".

وقال، إن إدارته الجديدة اتفقت على إعادة الاقتصاد إلى مساره والسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مضيفًا أنه يجب جمع الديمقراطيين والجمهوريين تحت سقف واحد والبدء في العمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد.

وأكد بايدن، أن رجال الأعمال الكبار الذين تحدث معهم اليوم اتفقوا على أنه كلما أسرع فريقه في الوصول إلى خطة توزيع اللقاحات الخاصة بإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب "كلما سار هذا الانتقال بسلاسة في وقت أقرب".

وأشار إلى خطته الاقتصادية قائلاً: إنها سوف تخلق "ملايين الوظائف النقابية ذات الأجور الجيدة" في التصنيع وقطاع التكنولوجيا والصناعات الأخرى.

ودعا بايدن إلى ضرورة الإسراع في إجراءات مواجهة المرض، وعدم الانتظار حتى 20 يناير المقبل.