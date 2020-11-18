السجن 5 سنوات لعاطل و٣ لآخر سرقا بطاريات شركة اتصالات شهيرة بكفر الشيخ

قضت جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، بالسجن 5 سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه، و3 سنوات لعاطل آخر وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بسرقة بطاريات مملوكة لإحدى شركات الإتصالات بنطاق مركز كفر الشيخ.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية 19492 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3164 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 14 نوفمبر عام 2019، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، عندما أقدم "قمر.ا.ق"، ويقيم بمركز زفتى بمحافظة الغربية، و"السيد.م.م.ع"، عاطل، ويقيم بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على سرقة بطاريات مملوكة لشركة اتصالات، ضمن تشكيل عصابي مكون من 12 متهمًا.

وتبين من أوراق القضية أن التشكيل العصابي المكون من 12 متهمًا بينهم المتهمين الصادر بحقهما عقوبة السجن، وأنهما ارتكبوا جريمتهم ليلًا بإكراه المجني عليه جمعة خليل بدوي السيد، خفير، بأن أشهروا سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش"، وعصى، وقيدوه بالحبال وانهالوا عليه ضربًا محدثين إصابته، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.