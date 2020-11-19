الثقافة اليوم.. ندوة "البيئة والمخلفات الصلبة" ومعرض الأوبرا للكتاب

تقدم قطاعات وزارة الثقافة اليوم الخميس، 19 نوفمبر 2020، مجموعة من الفعاليات الثقافية، فتفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض الأوبرا الأول للكتاب، المقرر إقامته بساحة مركز الهناجر للفنون، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة، وذلك فى السادسة مساء.

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، معرضًا للكتاب بخصم 50% وذلك بمقر منفذ البيع بالمركز، كما يقدم أيضًا معرضًا مخفضًا يضم مجموعة كبيرة من الإصدارات بخصم 70%؜.

يقام المعرض في الفترة من اليوم الموافق 19 نوفمبر ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري .

كما تمتد ساعات العمل بمنفذ البيع بمقر المركز حتى السادسة مساء اعتبارًا من غدًا الخميس، لتصبح مواعيد العمل بمنفذ البيع من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

كما يختتم دار الكتب والوثائق فعاليات المؤتمر الخامس لتوثيق أدب الطفل برؤية 2030، والذي استمر لمدة يومين.

ويستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ ندوة "البيئة والمخلفات الصلبة في مصر"؛ التي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور السيد الحسيني، وذلك في تمام الخامسة من مساء؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك بالندوة كل من: الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي GEF ويتحدث حول تحديات إدارة المخلفات الصلبة في مصر، والدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة الدولة لشؤون البيئة.؛ ويتحدث حول: الإدارة المتكاملة للمخلفات في ظل القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زكريا فؤاد فوزي أستاذ بالمركز القومي للبحوث واستشاري بمركز تحديث الصناعة ويتحدث حول تدوير المخلفات الصلبة الزراعية ثروة للتنمية المستدامة، والكيميائي شرف إمام سلامة وموضوع مداخلته بعنوان المكتب العلمي للخدمات البيئية والبيولوجية؛ ويقدم عرض تجربة البراجيل ومشروع: استخدام التكنولوجيا في نشر ثقافة فصل المخلفات المنزلية من المنبع في الريف والحضر، ويدير الندوة الدكتور حمدي هاشم عضو لجنة الجغرافيا والبيئة وخبير الدراسات البيئة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك" وقناتها على اليوتيوب