كريمة يهدد بالانسحاب من مناظرة دور عبادة غير المسلمين: سمك لبن تمر هندي

هدد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالانسحاب من استكمال لقائه عبر زووم مع قناة "الغد"، في برنامج "يتفكرون"، معترضا على محاولة مقدم البرنامج الدكتور خالد منتصر المفكر السياسي، مقاطعته أثناء رده على إشكالية بناء دور العبادة لغير المسلمين.

الواقعة بدأت بتناول خالد منتصر، بعض الأقاويل المنسوبة لفقهاء، ومن بينها ما قاله ابن عباس، "لا تصلح قبلتان في ارض وليس على مسلم جزية"، وما قيل "لا تبنى كنيسة في الاسلام ولا يجدد ما خرب منها"، وما رواه البيهقي عن ابن عباس "كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير"، مطالبا "كريمة" بالرد على هذه الأقاويل.

ومن جانبه نفى أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، صحة كل هذه الأقاويل التي تناولها مقدم البرنامج، قائلا "كل هذه الأقاويل غير صحيحة، وكلها أشياء منحولة ومدسوسة، فلا تحاكموا الإسلام بفعل بعض المسلمين، ولا تحاكموا الإسلام ببعض الآراء الفقهية الشاذة او الضعيفة".

وأشار إلى أن الميزان العلمي السليم العودة لحكم للشريعة وليس للفقه فهذه المنهجية العلمية السليمة، أما التقاط رأي شاذ ويقدم على أنه هذا هو الدين هذا افتراء للحقيقة وتعصب، وإذا كنتم ستنبشون عن أشياء في الاسلام، فلماذا لا تبحثون عند اليهودية والمسيحية، فهناك أيضا في الديانتين أسوأ مما ذكرت.

وتابع: "على كل حال، أنا أصحح ما أُفتيت خطأ ونسب إلى سيدنا عبدالاإله بن عباس، لأن وثيقة نجران التي أبرمها الرسول قال فيها: ولا يغيب أسقف عن أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته وإذا احتاجت كنيسة أو بيعة إلى مرمة، فعلى المسلمين ان يرمموها من بيت مال المسلمين، وهذا موجود في سيرة ابن هشام وغيره، وهذا حديث النبي محمد فتتركوا كلام الرسول، وتبحثون على الشاذ ويقدم على أن هذا هو الإسلام، لا، فهذه ليست منهجية علمية سليمة هذا سمك لبن تمر هندي".

وتابع "كريمة": "وأطالب أن تقرأوا مقدمة ابن خلدون، حيث روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- حينما زار القدس ودخل إلى الكنيسة وحان وقت الصلاة فوضع البطريرك له ثوب على الأرض ليصلي عليه، فقال عمر له أخشى إن صليت هنا أن يأتي مسلمون من بعدي ويقولون ها هنا صلى عمر فينتزعونها منكم".

وهنا طلب مقدم البرنامج خالد منتصر أن يتدخل الدكتور صلاح الدين العامري، أستاذ الحضارة بجامعة تونس، للتعليق على هذه النقطة، وهو ما أغضب "كريمة" بشدة، مهددا بالانسحاب من استكمال مداخلته مع البرنامج، قائلا "لا تقاطعني وإلا أنسحب فمن الواضح أنكم تحاولون تصدير فكرة ليبرالية معينة لتشويه الإسلام وتجتزأون النصوص لأفكار علمانية ليبرالية".

وأكمل: "سيدنا عمر رضى الله عنه أمر أن يوضع الثوب على البلاط الخارجي لمدخل الكنيسة من الخارج، ثم بعد ان صلى، قال سأكتب ملحقا لهذا العهد أن هذه البلاط على مدخل الكنيسة لا يؤذن ولا يصلى عليها وحافظ عليها لأهل الكتاب إلى يومنا هذا".