"الشباب والرياضة": مبادرة نبذ التعصب مستمرة بعد مباراة الأهلي والزمالك

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، إن هناك آليات سيتم من خلالها تنفيذ مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، والتي تأتي في توقيت مهم جدا، وهو مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك.

وأضاف "فوزي"، في مداخلة مع برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن وزير الشباب والرياضة قال إن الهدف من المبادرة هو الاستدامة والاستمرارية، بشكل متواصل، ولن تكون في الرياضة والتشجيع الكروي فقط، ولكن في كل مجالات الحياة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن كبار النقاد الرياضيين والكتاب، ووسائل الإعلام، أكدوا أن "مصر أولا ولا للتعصب"، موضحا أن ظاهرة التعصب منتشرة منذ فترة كبيرة، ويجب التأكيد على ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، وضرورة مواجهة التعصب.

وشدد على أن الوزارة أقامت مؤتمرا في الفترة الأخيرة، حضره الكاتب الصحفي، كرم جبر، وعدد كبير من الكتاب والنقاد، لبحث آليات التنفيذ لهذه المبادرة، والتأكيد على رفض التعصب في المدرجات وخارج المدرجات.

في سياق منفصل، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إطلاق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" من مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حدث مهم للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، ولن يكون مجرد لقاء واحد، بل ستعقبه خطة مشتركة لنبذ التعصب في المجال الرياضي بالتعاون مع المجلس تمتد عامًا كاملًا.

وقال وزير الشباب والرياضة إن القامات الكبيرة التي حضرت اللقاء وعلى رأسها شيخ الصحفيين صلاح منتصر وشيخ الرياضيين الدكتور كمال درويش تؤكد أن الإعلام سيكون الشريك الرئيسي عن طريق المجلس الأعلى لتفعيل ميثاق شرف يتضمن الضوابط الأخلاقية والمهنية التي يسير العمل عليها في الشهور القادمة، وسوف يتكرر اللقاء على فترات محددة في مقر المجلس لتفعيل الخطة التي يتم إعدادها وإقرار بنودها بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى.

وأضاف الوزير أن الملامح الرئيسية لبرنامج "مصر أولاً.. لا للتعصب" يتضمن عقد ورش عمل يديرها كبار الإعلاميين والرياضيين لنشر الروح الرياضية بين الجماهير والنزول إلى الأندية ومراكز الشباب وعقد لقاءات وندوات للتوعية.