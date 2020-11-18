بيومي فؤاد: أستعد لتقديم برنامج على قناة الأهلي.. وأستضيف نجوم الزمالك

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي، مؤتمرا صحفيا للفنان بيومي فؤاد، أداره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، وأكد النجم الكبير خلاله أنه يستعد لتقديم برنامج جديد على قناة النادي الأهلي، يستضيف فيه نجوم الزمالك.

وبدأ "عبدالناصر" المؤتمر بكلمات عن تجربة الفنان بيومي فؤاد في المسرح قبل الشهرة، قائلا عنه: "هو دفعتي لدى المخرج خالد جلال بمركز الإبداع الفني، وهو فنان مثابر ومكافح ونموذج لكل فنان يريد أن يصبح نجما؛ فاخلاصه في المسرح وتميزه كان سببا رئيسيا في لفت الأنظار إليه في الوسط"، مؤكدا أنه فنان له طعم مختلف في التمثيل، ويمنح أي دور يقدمه أهمية، وأي شخصية يصبغ عليها طعمه كممثل.

حضر اللقاء علي المنصة الفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، رئيس أكاديمية الفنون، وتحدث بيومي فؤاد في البداية، قائلا: "أشكر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي علي تكريمي؛ فهو مهرجان مهم، ويصنع حدثا مهما لمصر وللمسرحيين في كل الوطن العربي".

وعن تجربته كممثل في المسرح، قال بيومي فؤاد: "أحببت المسرح جدا وأنا في كلية فنون جميلة، وقدمت عددا من العروض المسرحية من بعد تخرجي في الكلية، من عام 1990 إلي 1997، وتعد مسرحية أوبريت الدرافيل، تأليف خالد الصاوي، أول عمل مسرحي أقدمه وأتقاضى عليه أجر، وبدأت المسرح من السنة الثانية بالكلية، ومن يومها أصبح يقال بيومي يدرس المسرح ويهوى الفنون الجميلة".

وأضاف "فؤاد": "كان الفنان ماجد الكدواني دفعتي في كلية الفنون الجميلة، وهو الوحيد في الدفعة الذي دخل معهد فنون مسرحية، ولظروف عملي لم استطع دخول المعهد، وعوضت ذلك بالعمل الكثير، وعمري ما تصورت أنني سوف اشتهر، وكنت راضي بعدد الجمهور القليل الذي كان يعرفني في المسرح، وزملائي كانوا يتعاملون معي بمبدأ لو كان لي نصيب من الشهرة كنت أخذتها من زمان".

وروي بيومي فؤاد أحد المواقف التي تعرض لها في بداية مشواره مع المخرج شريف عرفة، قائلا: "في أعمال السيرة الذاتية يتم اختيار الممثل للشبه من الشخصية وليس لكفائته، ففي فيلم حليم كنت أقدم شخصية أحمد فؤاد حسن وهو صغير، فكنت كل يوم أسأل شادي الفخراني، مساعد المخرج وقتها عن السيناريو والحوار الذي سوف أقدمه، فكان في كل مرة يقول لي إننا سوف نقدم مشهد بدون كلام"، مضيفا: "وفي أحد الأيام سألت الأستاذ شريف عرفة، مخرج العمل، هل أحمد فؤاد حسن كان أخرس؛ لأني علمت فيما بعد أن شادي كان يخجل من إبلاغي بأن الدور صامت".

وأشار بيومي فؤاد إلى أن 85% من الأعمال التي يقدمها خلال العام تكون خجلا منه؛ لأنه لا يحبذ رفض أي دور يعرض عليه، قائلا: "شركات الإنتاج أصبحت تجعلني أصور، ثم بعدها أوقع العقود".

وعن تكرار تجربة تقديم البرامج قال الفنان الكبير: "استعد لعرض برنامج جديد علي قناة النادي الأهلي، سوف استضيف خلاله كبار نجوم الزمالك؛ لأننا في الفترة الأخيرة أصبحنا نرى تعصب كبير بين الجمهور، وتنمر من كلا الفريقين.

وتحدث الدكتور أشرف زكي، قائلا: "بيومي فؤاد عمره ما بيقيس الدور، استطاع أن يجعل من الدور مؤثر حتي لو كان صغير، وأتلقي تليفونا أسبوعيا منه يسألني عن احتياجات الزملاء في النقابة؛ لاننا نقابة تقوم علي التكافل، فلا أتذكر أني في يوم تحدثت إليه لأطلب منه شيء لزميل ورفض، ولكني أطلب منه أن يتأني في اختياراته، وأن يعيد النظر في آليات الشغل، فنحن نحتاج إلى كتابة التاريخ كفنانين".

من جانبه، وجه الفنان محسن منصور سؤالا إلى الفنان بيومي فؤاد، حول أسرته ومدى تحمل زوجته كل هذا البعد عن المنزل، قائلا: "زوجتي تحملت معي الكثير منذ بداية مشواري، فأيام مسرح الهواه كنت أدرس في مركز الإبداع من 5 المغرب إلي 5 الصبح ثاني يوم، لأخرج على عملي، فهي تعودت علي الغياب، وراضية؛ لأنها تعلم أني أحب التمثيل، وأقدم الشيء الذي أحبه".

وأضاف بيومي فؤاد: "الحمد لله فقد رزقني الله بزوجة متفهمة، وأحاول بقدر الإمكان التواجد، فأحيانا بعد انتهائي من التصوير صباحا أعود للمنزل وأذهب بابنتي للمدرسة أو انتظرها عند الخروج؛ فهذا هو الوقت الوحيد الذي استمتع فيه معها".

وقال "منصور": "بيومي فؤاد فنان ملهم لجيل؛ لأنه نموذج للاجتهاد والنجاح والصبر حتي الوصول للنجومية".

وانتهت الندوة بكلمة للمخرج مازن الغرباوي، شكر فيها النجم بيومي فؤاد علي حضوره وقبوله التكريم؛ لأنه فنان مسرحي من الدرجة الأولى، وقدم للمسرح الكثير من الأعمال.