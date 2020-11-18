نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر يدعو لحماية الاستثمارات المصرية في إثيوبيا

قال نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، علاء السقطي، إن 25 موظفا مصريا و5 مهندسين عادوا لمصر بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا بإقليم تيجراي في إثيوبيا.

وتابع السقطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه بدأ الاستثمار في إقليم التيجراي في العام 2011.

وأكد في تصريحات، نقلتها "روسيا اليوم"، أنه لا بد من وجود حماية للمستثمرين المصريين في إفريقيا، موضحا أن المستثمرين تأثروا كثيرا بالأحداث المسلحة الجارية في إقليم التيجراي، ومصانعهم توقفت عن العمل.

وأكد علاء السقطي، أن حجم الاستثمارات المصرية في إقليم التيجراي الأثيوبي بلغت 10 ملايين دولار.

وكان السقطي، قد كشف أن المستثمرين المصريين بمنطقة مكالي في إقليم التيغراي بشمال إثيوبيا، يدرسون إقامة دعوى مؤقتة أمام التحكيم الدولي.

ويهدف هذا التحرك لحفظ حقوقهم من جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بهم منذ اندلاع الحرب في ذلك الأقليم بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وحكومة الأقليم المحلية.