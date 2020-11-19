متحدث مجلس الوزراء: الشعب غير الملتزم يعاقب من كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشعب الذي لا يلتزم يعاقب من الفيروس، وفي شهر مارس الماضي، لم يكن في مصر أي إصابات، والشعب المصري كان يستبعد وجود إصابات، لكن وصل الأمر إلى تسجيل 1000 إصابة، و1800 إصابة في يوم واحد.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على سي بي سي، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوحيدة الكفيلة بحماية المواطنين، وحتى لو اضطر المواطن، لإنهاء بعض الإجراءات والأماكن المغلقة الضيقة، لا بد من ارتداء الكمامة، وهي كفيلة بحماية المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تحرر 5 آلاف محضرا للمواطنين غير الملزمين، و400 محضرا للمنشآت غير الملتزمة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أحد الشروط التي طبقتها الدولة عند الفتح التدريجي للمؤسسات، هو الدخول التدريجي للمواطنين، وهذا أصبح لا يحدث الآن، وهو مؤشر ليس جيدا، ولذلك قررت الحكومة منع تقديم الخدمة لأي مواطن لا يرتدي كمامة.

ولفت إلى أن الموظف أيضا يجب يرتدي الكمامة، لكن بعضهم لا يرتدون الكمامة، وهذا ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد على توقيع عقوبات على الموظف الذي لا يرتديها.

وأوضح، أنه في حال مخالفة الإجراءات الاحترازية، هو الغلق الإداري للمنشآت، وتوقيع غرامة على صاحب المنشأة أو المقهى، لافتا إلى أن متوسط المحاضر اليومية 5 آلاف محضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات، والمحاضر تحال للمحاكمة، ومنذ أيام قررت المحكمة عددا منهم، ومتوسط عدد المطاعم والمحال والمقاهي 400 محضر في اليوم.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أما عن منحة العمالة غير المنتظمة، أوضح "سعد"، أن شروط الاستحقاق، هي ألا يكون الشخص حاصلا على معاشات من الدولة، وأنه لا يعمل وتوقف مصدر رزقه، نتيجة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة فتحت الباب للجميع، للتسجيل في المرحلة الثانية، لدرجة أن البعض سجل بأسماء أطفال، وبعض من لديهم حسابات في البنوك سجلوا، وكانت أنواع التحايل كثيرة، ولكن الدولة قامت بتنقية البيانات.

وأكد "سعد"، أن من حصلوا على المنحة في المرة الأولى، قد يحصلوا عليها مرة أخرى، إذا كانوا ما زالوا متعطلين عن العمل، والأسبوع المقبل سيتم إعلان جدول الصرف، متوقعا أن يكون صرف الدفعة الأولى في شهر ديسمبر.

وأشار إلى أنه المرة السابقة استفاد من المنحة مليون و600 ألف مواطن، بقيمة 2 مليون ونصف جنيه، وإذا زاد العدد سيزيد المبلغ المخصص لهذه المنحة.