فيديو.. نجل الشهيد منسي يشارك في أول مبارة رسمية لرماية "ليزر رن"

يواجه الآن، حمزة أحمد صابر منسي نجل الشهيد العقيد أحمد منسي ، ياسر حفني قائد المنتخب الوطني للخماسي الحديث، في منافسات "الليزر رن، ضمن بطولة "الليزر رن" من المنزل عبر الإنترنت (‏Home Laser Shooting‏) المقامة خلال الفترة من 22 حتى 29 مايو الجاري، لجميع للمراحل العمرية من 10 أعوام وحتى الأساتذة، بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري، وبرعاية البنك الأهلي المصري.

وتقام البطولة من المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية ‏لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (‏Covid-19‎‏)، وتوجه ‏جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357".‏

وكان اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، قد قرر تبني أبناء الشهداء الأبطال من الجيش والشرطة رياضيا، من أجل مواصلة إنجازات آبائهم الشهداء.