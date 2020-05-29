فيديو.. نجل الشهيد منسي يشارك في أول مبارة رسمية لرماية "ليزر رن"
كتب:
مؤمن رمضان
11:38 م | الجمعة 29 مايو 2020
يواجه الآن، حمزة أحمد صابر منسي نجل الشهيد العقيد أحمد منسي ، ياسر حفني قائد المنتخب الوطني للخماسي الحديث، في منافسات "الليزر رن، ضمن بطولة "الليزر رن" من المنزل عبر الإنترنت (Home Laser Shooting) المقامة خلال الفترة من 22 حتى 29 مايو الجاري، لجميع للمراحل العمرية من 10 أعوام وحتى الأساتذة، بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبرعاية البنك الأهلي المصري.
وتقام البطولة من المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وتوجه جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357".
وكان اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، قد قرر تبني أبناء الشهداء الأبطال من الجيش والشرطة رياضيا، من أجل مواصلة إنجازات آبائهم الشهداء.