عضو مجلس نواب: أصيبت و7 من أسرتي بفيروس كورونا

قال الصحفي علاء عصام وعضو مجلس النواب، إن 7 أشخاص من أسرته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجانب إصابته رغم أنه أخذ جميع الاحتياطات أثناء مشاركته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومشاركته في اللقاءات الجماهيرية وارتداء الكمامة لكنه أصيب من زوجته التي مرضت قبله بـ 5 أيام بعد أن ظنوا أنه مجرد دور برد.

وأضاف "عصام" خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي أنه خلال مشاركته في تنسيقية شباب الأحزاب لم يصاب بالكورونا لحرصه على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ولكنه أصيب بعد العدوى من زوجته التي أصيب من قريب لها وظنوا في أول الأمر أنها مصابة بدور برد عابر ولكنهم أكتشفوا أنها مصابة بالكورونا وتابع "مكنتش أعرف مش هلبس كمامة جوه البيت".

وأوضح أن والدة زوجته ووالداتها أصيبوا وكذلك أخته زوجته وأخته وكذلك ابنة عمها وأختها ووالداتها، وظهرت عليه الأعراض بعد 9 أيام من الإصابة.

وألمح إلى أن المرض في هذه الموجة الثانية سريع الانتشار ولكن الأعراض أقل من الأعراض التي صاحبت الموجة الأولى التي عرفها من أصدقائه.