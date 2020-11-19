تعرف على أسباب صرف منحة العمالة غير المنتظمة الأسبوع الأخير في نوفمبر

كشفت مصادر باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أن الجهات المسئولة عن تنقيح وتنقية قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة الـ 500 جنيه، سوف تنتهي تماما من عملها نهاية اليوم الخميس، وسيتم البدء في التجهيز لصرفها على خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل هيئة البريد وبنك الائتمان والتنمية الزراعي، ووزارات القوى العاملة والتخطيط، والاتصالات.

أسباب متعددة لتأخر صرف المنحة.. منها الأسماء المكررة

وأضافت المصادر لـ «الوطن» أن هناك أسبابا متعددة أدت إلى تأخير صرف المنحة لأكثر من مرة، أهمها زيادة أعداد المسجلين في قاعدة البيانات للحصول على المنحة إلى أكثر من 2.6 مليون، واكتشاف الكثير من الأسماء المكررة وحذفها، واكتشاف أسماء كثيرة لا تستحق لأسباب متنوعة، مثل الاستفادة من برامج الدعم ومنها تكافل وكرامة وحياة كريمة، ومعاشات التضامن الاجتماعي، والمعاشات الاستثنائية، وحذفها من قاعدة البيانات.

المصادر: انتظار الوقت المناسب لخلو الأماكن المخصصة للصرف منعا للتزاحم

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قامت بالتنسيق بين هيئات البريد ووالبنوك الأخرى، ومنها بنك الائتمان الزراعي، ليكون الصرف في مواعيد وأيام بعيدة عن صرف مرتبات الموظفين، التي ستكون يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، وسوف تستمر لمدة ثلاثة أيام، وكذلك معاشات تكافل وكرامة، لضمان عدم التزاحم على ماكينات الصرف للمستحقين الذين لديهم كروت الـatm، أو هيئات البريد ومقرات بنك الائتمان الزراعي للمستحقين الجدد الذين سيتم ضمهم.

وأوضحت المصادر أن الصرف سيكون في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، لأنه الأنسب من حيث المواعيد، وقلة التزاحم فيه مع المتعاملين من جميع المواطنين مع الجهات المخصصة لصرف المنحة.

وأضافت المصادر أن المستفيدين من الدفعات السابقة من المنحة، وتم قبولهم في الدفعة الرابعة، سيتم تحويل المنحة على حساباتهم المخصصة من قبل، ويستطيعون الصرف من خلال ماكينات الـatm.

جدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد أن الدولة أنفقت في المرحلة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة حوالي 2 مليار و400 مليون جنيه، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بالانتهاء من تدقيق البيانات، لكي تعرض عليه، ثم تحديد موعد للصرف في المرحلة الثانية.