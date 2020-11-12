بريد الوطن.. منحة العمالة غير المنتظمة يا وزير القوى العاملة

تقدمت بطلب للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة التى وفَّرتها الحكومة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وبالفعل وصلتنى رسالة القبول، وذهبت فصرفت المنحة فى أول شهر، وحصلت على فيزا حتى أتمكن من صرف الشهور القادمة، غير أننى لم أستطع صرف المنحة لا فى الشهر الثانى ولا الثالث، تقدمت بشكوى إلى بوابة شكاوى مجلس الوزراء، فطلبوا منِّى إرسال البيانات للجهات المختصة، بالفعل أرسلت بياناتى وانتظرت الحل، غير أن شيئاً لم يتحقق، أناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيه السادة المسئولين فى الوزارة لبحث حالتى، وسرعة صرف مبلغ المنحة المتأخر، حيث إننى فى حاجة شديدة إليه.

ميرفت فؤاد عوض الله

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