الطيران المدني تسمح بالإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن منح الحق لكل وزارة في إعطاء إجازة لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الموجة الثانية من كورونا بما لا يعطل مصالح المواطنين، فإن الوزارة ستمنح لكل قطاع من قطاعاتها الحرية بمنح إجازة للموظفين من ذوي الأمراض المزمنة، خاصة التنفسية والقلبية والتي لا تشمل أمراض السكر والضغط، فضلا عن منح المرآة المعيلة إجازات في الأيام التي تكون فيها المدارس أو الحضانات الخاصة بالأطفال، وذلك بما لا يخل بسير العمل.

مصدر: الإجازات ستكون أقل من أيام الموجة الأولى

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أن الإجازات التي سيحصل العاملون بالشركة حاليا ستكون أقل من التي حصلوا عليها أيام الموجة الأولى من كورونا، لافتا إلى أنه بالنسبة للموظفين العاملين بقطاعات الوزارة من الأقاليم فإنهم لن يحصلوا على إجازات بعكس ما حدث خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وفي سياق آخر قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بزيارة لحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وذلك تلبية لدعوة السفير فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والحوكمة والإدارة والتسويق.

تضمنت الزيارة جولة تفقد أقسام ومباني الجامعة والتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة في المجال الأكاديمي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضة وغيرها.

وخلال اللقاء قدم وزير الطيران الشكر لرئيس الجامعة على هذه الدعوة الكريمة وأعرب عن استعداد الوزارة التام للتعاون والتبادل العلمي مع الجامعة للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العديد من المجالات المختلفة.

وأوضح الطيار محمد منار أن الوزارة وشركاتها التابعة تضع على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدني وذلك من خلال تنمية وتطوير مهاراتهم ورفع مستوى الأداء العملي عن طريق التدريب الفعال داخل العديد من الجهات التعليمية الكبرى والذي يأتي في إطار خطة الوزارة للتطوير الإداري والعملي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومواكبة التطور الهائل في مجالات التدريب والوصول به إلى المستويات العالمية داخل منظومة الطيران المدني.