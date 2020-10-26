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"الطيران المدني": تشكيل قوات تدخل سريع لمواجهة الطوارئ والطقس السيئ

الطيران المدني تعلن تشكيل قوات تدخل سريع لمواجة الطقس السيئ.. ومنار ال

كتب:

أيمن حمزة
10:49 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
الطيران المدني تعلن تشكيل قوات تدخل سريع لمواجة الطقس السيئ.. ومنار الأولوية للأمن والسلامة خلال حالات الطوارئ

الطيران المدني تعلن تشكيل قوات تدخل سريع لمواجة الطقس السيئ.. ومنار الأولوية للأمن والسلامة خلال حالات الطوارئ

واصلت شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات و الملاحة الجوية، تدريب العاملين بمطار القاهرة الدولي، على السيناريوهات المختلفة، في أثناء سقوط الأمطار، بتشكيل قوه تدخل سريع من شركات الخدمات العاملة بمبنى الركاب رقم 1، بتعليمات المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت إشراف الملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.

الالتزام بتطبيق كافة معايير السلامة 

ونبهت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين ضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار" والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للتقلبات الجوية.

وناشدت الشركة العاملين لديها، خلال منشور إداري لها، ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية القادمة، خاصة بمنطقة مهبط المطار، والالتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة، للحد من الحوادث.

 

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