نائب رئيس لجنة كورونا: الفيروس لم يضعف ومنحنى الإصابات يرتفع

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن منحى الإصابات بالفيروس يرتفع، وأن هناك زيادة في الأعداد في مصر.

وقالت "العسال"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه يجب على المواطنين أن يحذروا نظرًا لزيادة الاصابات خلال فصل الشتاء، حيث تكون الأماكن مغلقة وتكون التهوية أقل من فصل الصيف، مما يقلل الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه من المبكر وضع تقديرات لإصابات كورونا خلال الشهرين القادمين، مشيرة أنه حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيقل عدد المصابين خلال الفترة القادمة.

وحذرت "العسال" من تهاون المواطنين واستهتارهم بسبب عدم ارتداء الكمامة، مضيفة: "مبقيناش بنشوف الكمامة غير في الأماكن الحكومية"، كما حذرت أيضًا من عودة الأفراح والمناسبات والحفلات والعزومات مما يسبب زيادة عدد الحالات المصابة.

وكشفت "العسال" عن انخفاض أعداد الاصابات في المرحلة الأولى مقارنة بما حدث في أوروبا وأمريكا، مشيرة أننا في مصر كانت تحدث عندنا الموجة بعد حدوثها في أوروبا وسبقنا في الإجراءات الاحترازية وسبقنا بخطوة، وأننا في مصر تعلمنا مما حدث في الصين وإيطاليا.

وأشارت العسال إلى أن الاحتياج لاجهزة التنفيس الصناعي قل نتيجة لتطبيق البرتوكول بشكل مبكر وان المريض يٌعالج قبل احتياجه لجهاز التنفس الصناعي.

ونفت العسال ما تردد عن ضعب الفيروس مضيفة: "مفيش حاجة تثبت ان الفيروس ضعف او الفيروس قوي والفكرة انك تعالج بدري" مشيرة أن الفيروس قد يصبب الاصابة بالفشل الكلوي الحاد والجلطات مؤكدة على أن اعراض الجهاز الهضمي كانت تظهر من البداية وأن الفيروس يصيب الجسم بالكامل.

وأشارت أن أعراض السخونية والكحة والاحتقان وألام الصدر والإسهال تعتبر علامات اشتباه وأن من يصاب بذلك يكون محتمل اصابته بالفيروس مؤكدة أن وجود المصل يعطي أمل ولكنه سيتوافر بعد فترة طويلة.