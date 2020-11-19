مواد البناء: الأسواق تطبق زيادات حديد التسليح اليوم

تستعد، اليوم الخميس، الأسواق لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار حديد التسليح لشهر نوفمبر والتي أعلنتها شركات حديد التسليح، أمس، وعبر رسائل sms، الأسعار الجديدة لشهر نوفمبر، بعد استقرار دام لأكثر من شهرين بواقع زيادة 500 جنيه للطن، على أن يجري العمل بها بداية من اليوم الخميس.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن الشركات أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد في مصر، خلال الأسبوع الحالي، لتسجل أسعار حديد عز 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%، وشركة بشاي 10450 جنيهًا لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع، وشركة عنتر للصلب 10100جنيه، على أن يتوالى إعلان الشركات تباعا عن الأسعار غدا الخميس.

وأضاف أن الشركات ثبتت أسعارها خلال أكتوبر الماضي، وحتى منتصف اليوم، موضحا أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًّا، أمس.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار الزيني، إلى أن سوق مواد البناء يترقب انتهاء قرار إلغاء تراخيص البناء في 24 نوفمبر الجاري.

لافتا إلى أن استمرار وقف عمليات البناء حتى الآن، أصاب القطاع بالشلل التام، وتأثرت 95 مهنة تعتمد على قطاع المقاولات، وأن ذلك انعكس سلبا على الشركات وراد المخزون في المصانع، وزيادة حدة الركود.

وذكر أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق، كما أن البعض قام بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لحين عودة حركة البناء مجددًا.

وكانت أسعار حديد التسليح والأسمنت قد سجلت استقرارًا خلال 60 يومًا أي قبيل الإعلان عن الزيادات الجديدة، ليباع طن حديد التسليح في شركة حديد "عز" بـ10 آلاف جنيه، و"بشاي" بـ9 آلاف و950 جنيهًا، فيما يباع حديد المصريين بـ9 آلاف و700 جنيه، وحديد "العتال" يباع بـ9 آلاف و950 جنيهًا، وحديد "عطية" بـ9 آلاف و700 جنيه لطن حديد التسليح.

كما سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا سعريًا في الأسواق ليباع طن الشركة العربية للأسمنت بـ740 جنيهًا، و"أسمنت أسيوط" بـ710 جنيهات، و"النهضة" بـ690 جنيهًا، و"لافارج" بـ710 جنيهات، و"العريش" بـ700 جنيه، و"السويدي" بـ745 جنيهًا.