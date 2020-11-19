بعد 48 سنة راهبا.. وفاة القمص ديسقورس الإخميمي شيخ رهبان برية أخميم

48 سنة قضاها الراهب القمص ديسقورس الإخميمي، الأب الروحي لرهبان دير السيدة العذراء بجبل أخميم في سوهاج، في الرهبنة، قبل أن تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاته عن عمر قارب ٧٥ سنة، حيث ترهب في دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت يوم ٢٨ أبريل ١٩٧٣، ثم انتقل إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ونال به درجة القسيسية عام ١٩٧٩.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن الراهب الراحل بدأ رحلة تعمير دير السيدة العذراء بجبل إخميم عام ١٩٧٩، بتكليف من البابا الراحل شنودة الثالث، الذي منحه رتبة القمصية ويكلفه بمسؤولية أمانة الدير بالتزامن مع الاعتراف به كدير رهباني في يونيو ١٩٨٧.

وأضاف حليم، ان الراهب الراحل تتلمذ على يديه العديد من الشباب بمنطقة الصعيد، وصار كثيرون منهم رهبانًا وكهنة.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم ومجمع رهبان الدير في وفاة القمص ديسقورس الإخميمي، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لكل أبنائه ومحبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

ويقع دير السيدة العذراء بجبل إخميم على مسافة 4 كم شرق قرية الحواويش التى تبعد 12 كم جنوب شرق أخميم، يحيط بالدير سور مربع وتعتبر كنيسة الدير هى المبنى الرئيس بالدير وترجع غالبا للقرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي.

والكنيسة تشترك مع كنائس أخميم فى الطراز، حيث تتكون من ثلاث هياكل نصف دائرية تزينهما الحنيان وعلى الجانبين حجرتان عميقتان يوصلان إلى ممر خلف الهياكل يسمى الضفير (غالبا شكل القبوة أعلاه) وصحن الكنيسة يتوسطه أربعة أعمدة مستديرة تحمل القباب.

وأعمدة الكنيسة وقبابها مزخرفة بالطرف المحروق الملون بالأسود والأحمر تذكر الزائر بشهداء أخميم الذين ملآت دمائهم حوائط الكنيسة عند احتفالهم بعيد الميلاد فى عهد أريانوس ودقلديانوس وجميع مبانى الكنيسة حديثة وبالكنيسة كرسي للقديس الأنبا يوساب الأبح.

وتم تعمير الدير فى نهاية عام 1979، واحتوى على مجموعة نادرة من اجساء القديسين داخل الكنيسة القديمة.