أسعار الذهب اليوم الخميس 19-11-2020 في مصر: تراجعت 3 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، 19 نوفمبر، مقارنة بأسعار نهاية التعاملات أمس الأربعاء، إذ انخفضت بنسبة قاربت 3 جنيهات.

وخلال تعاملات الأربعاء، تراوح سعر جرام الذهب عيار (24) بين 933 و935 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار (21)، بين 816 و818 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار (18)، بين 699 و701 جنيه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 929 و931 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 813 و 815 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 697 و 699 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6504 إلى 6520 جنيها.

ارتفاع الذهب

وأكد وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، وأن "كوفيد 19" رفع الأسعار بالإضافة إلى تأثر سعر المعدن الأصفر بالأحوال السياسية والاقتصادية وأسعار العملات والنزاعات بين الدول، أو الإضراب الذى يحدث فى بعض المناجم، وغيرها.

وأضاف وصفي، في وقت سابق، خلال مداخلة ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى، أنه في حال حدوث انقسام فى أمريكا سيستمر الذهب في الارتفاع، حيث أن الجميع يلجأ إلى الملاذ الآمن المتمثل فى شراء الذهب وهو ما أدى لرفع أسعار الذهب.

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن الانقسام الذى أعقب الانتخابات الأمريكية، وحالة الاستقطاب الشديد بين الرئيس دونالد ترامب، والمنتخب جو بايدن، أدى أيضا إلى رفع أسعار الذهب.

وتوقع وصفي، أن يحدث ارتفاع في أسعار الذهب سيستمر لمدة عام ونصف العام المقبل، نظرا للأحداث التى تؤثر فى العالم كافة الآن.

وشدد رئيس شعبة الذهب، على أن الذهب سيظل الاستثمار الآمن وقت الأمان والاضطراب كالذي يشهده العالم في الوقت الراهن بفضل جائحة كورونا والصراعات السياسية على الأصعدة كافة.

الذهب عالميا

تراجع أمس الأربعاء الذهب عالميًا بفعل أنباء إيجابية جديدة عن جهود فايزر للتوصل إلى لقاح لمرض "كوفيد 19"، مما شجع مجددا الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1872.71 دولار للأونصة، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% لتسجل 1872.10 دولار.

والإثنين الماضي، وتحديدًا بعد دقائق من إعلان شركة "موديرنا"، عن تطوير لقاح ناجح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ظهرت تداعيات الخبر الاقتصادية سريعا على أسعار النفط والذهب والأسواق. وعلى الفور، قفزت أسعار النفط 3%، فيما فقد الذهب 20 دولارا للأونصة، وارتفع مؤشر "داو جونز" الأمريكي فوق مستويات 30 ألف نقطة.

يذكر أن أسعار الذهب صعدت ووصل لأعلى نقطة لها بنهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتخوفات العالمية من وجوده.