آخر أخبار مصر.. موعد صرف منحة الـ500 جنيه وتراجع أسعار الذهب 5 جنيهات

تتنوع الأخبار الخدمية التي يبحث عنها المواطن يوميًا، خاصة تلك الأخبار المتعلقة بأخبار التعليم والطقس والإسكان وغير ذلك من الخدمات، التي تشغل بال المواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

انطلاق مهرجان العسل المصري في حديقة الأورمان

انطلق مهرجان العسل المصري اليوم في حديقة الأورمان بالجيزة في نسخته الثانية، وينظم المهرجان اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن المقرر أن تستمر فعالياته بداية من اليوم ولمدة 5 أيام.

مد تحويل الأموال لمحافظ شركات المحمول الإلكترونية بلا رسوم

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مد فترة استفادة العملاء الحاليين من خدمات تحويل الأموال من محفظة لأي محفظة أخرى أو الشراء من على المواقع الإلكترونية دون تحمل أي رسوم، وذلك حتى آخر العام.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ من الغد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنّ البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار تبدأ من غدًا الخميس، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، متمثلة في سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على بعض المناطق، كما يصاحبها انخفاضات في درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

إحالة المحال المشاركة في الجمعة البيضاء دون تصريح للنيابة

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إنّ المحال والمتاجر التي تقدم عروض بتحفيضات أسعار على السلع في الجمعة البيضاء دون أن الاشتراك بشكل رسمي مع الوزارة سيتم تطبيق العقوبات عليه، وذلك عن طريق تحرير محاضر رسمية من حملات قطاع الرقابة والتوزيع، ويتم إحالة المحاضر للنيابة الاقتصادية.

أسعار الطماطم تتراجع جنيهين

تراجعت أسعار الطماطم بقيمة جنيهين في الكيلو بسوق العبور، اليوم، لتباع بـ9 جنيهات مقابل 11جنيها، أمس الثلاثاء،بينما شهدت 10 أصناف من الخضر الأكثر استهلاكا للطماطم تراجعًا كبيرا بنسب تتجاوز الـ70%.

قطع المياه عن العاشر والسلام يوم السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (الحي العاشر - الحي السويسري - صقر قريش - شارع متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه)، من الساعة العاشرة صباح السبت وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم، وذلك بسبب تنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحي العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق، مما يتطلب قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم.

الإعلان عن موعد صرف منحة الـ500 جنيه الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه سيتم الإعلان عن موعد صرف منحة الـ500 جنيه الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يتم حصر العدد النهائي للمستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا.

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات في منتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بقيمة بلغت نحو 5 جنيهات في منتصف التعاملات، ليسجّل عيار 24 نحو 941 جنيهًا، مقابل 946 جنيهًا أمس الثلاثاء، فيما سجّل عيار 21 حوالي 824 جنيهًا، أما عيار 18 فسجّل 706 جنيهات، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6594 جنيهًا.

انقطاع الكهرباء عن محطة محولات سمنود 3 غدًا

أعلن المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، بشركة كهرباء جنوب الدلتا، انقطاع الكهرباء عن محطة محولات سمنود الجديدة، غدًا الخميس، لمدة 3 ساعات، من الساعة 7 حتى 10 صباحًا، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة.