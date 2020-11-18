بفارق 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في نهاية اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، حيث هبط المعدن الأصفر، عند الأسعار التي طرحت صباح اليوم بنسبة قاربت الـ5 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح.

وسجلت أسعار الذهب في الصباح حالة من الاستقرار، حيث شهد سهر عيار 24 938 و941 وعيار 21 بين 821 و823 وعيار 18 بين 704 و705 جنيهات

وتقدم "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، انخفاض في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 816 و818 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 699 و701 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بين 6528 و6544.

أسباب اضطراب أسعار المعدن الأصفر

من جهته كشف الدكتور وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية لوكالة سبوتنك، أسباب حالة التخبط التي يشهدها الذهب بأن الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو من تسبب في تلك الحالة.

وأضاف وصفي، أن الوضع الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في حالة من القلق والشد والجذب، وهناك توقعات عن احتمالية نشوب حرب أهلية، نتيجة تصريحات الرئيس المنتخب جو بايدن عن نيته إلغاء التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها الرئيس السابق ترامب، ما يؤثر على البورصة العالمية ما بين مشترين وبائعين للذهب تخوفا من تدهور الأوضاع.

وعليه، تشهد مصر عمليات إرتفاع وانخفاض متوالية تكاد تكون أكثر من مرتين في اليوم، وأصبح الذهب له سعر جديد كل ربع ساعة، حيث أن أسعار الذهب في مصر تسير وفق الأسعار العالمية ارتفاعا وهبوطا، ولا يستطيع أحد توقع ما سيحدث خلال الأيام القادمة على المستوى العالمي في سوق الذهب، مؤكدًا أنه بالنسبة لمصر فلن تتضرر كثيرا من تلك التقلبات، فليس لدينا رؤوس أموال ضخمة تستثمر في الذهب بكميات كبيرة.