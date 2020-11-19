انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات النواب للمصريين بالخارج

انطلقت اليوم الخميس، انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين بالخارج، التي تستمر لمدة يومين، على أن تبدأ اللجان عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت، وتتسلم الهيئة خطابات التصويت أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر الجاري.

وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات مجلس البرلمان الماضية.

وأوضحت الوزيرة، أن تلك الخطوة تأتي نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

ويمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق.

ويستطيع المواطن، استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصري يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، جولة الإعادة في انتخابات النواب للمرحلة الثانية في الخارج، يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت، وتتسلم السفارات والقنصليات خطابات التصويت أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، وهى: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".