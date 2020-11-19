تنفيذ حكم الإعدام في عامل وعاطل قتلا تاجرا ودفناه في صحراء أكتوبر

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، حكم الإعدام الصادر بحق كل من خالد أنور محمود ورضا عبد الكريم محمود، لقتلهما حجاح أحمد أمام، 27 سنة، تاجر غلال، ودفن جثته في الصحراء، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدًا لتسليمهما لأسرتهما.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2011، عندما تلقى اللواء عابدين يوسف مدير الأمن واللواء جمال عبدالباري، مدير الإدارة العامة لمباحث أكتوبر، بلاغاً من أحمد إمام حافظ، 53 سنة، مزارع يفيد باختفاء ابنه "حجاج"، 27 سنة، فى ظروف غامضة.

وأضاف الأب أن ابنه أخذ منه 3800 جنيه لشراء كمية من حبوب القمح من مزارع يدعى خالد أنور محمود، 30 سنة، مقيم بقرية برنشت بمدينة العياط.

وتشكل فريق بحث ضم العميدين محمود الجمصي وسعيد عابد مفتشي المباحث في جنوب أكتوبر، وتم فحص مسجلين جنائيًا وحالات الغياب، بالإضافة إلى إخطارات المستشفيات العامة، وتم التوصل إلى شهود عيان شاهدوا الشاب بصحبة تاجر الحبوب و3 آخرين.

وكشفت تحريات رئيس مباحث العياط، أن طالبًا جامعيًا وتاجرًا وسائقًا ومزارعًا تبرعوا بمبلغ 1800 جنيه لأحد المساجد، وأكدت التحريات أنهم يرتبطون بعلاقة صداقة مع تاجر الحبوب المشتبه فيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط التاجر، وبمناقشته كشف عن تفاصيل الواقعة، وقال فى محضر تحقيقات الشرطة "اتفقنا أنا والطالب الجامعى وخفيران ومزارع وسائق وتاجر على وضع خطة لسرقة المجنى عليه، فاستدرجناه إلى المنطقة الجبلية بعد أن أوهمناه بوجود كمية من حبوب القمح بسعر زهيد لكونها مسروقة من مخازن الدولة".

وأضاف المتهم: "حضر المجني عليه وتراجع الطالب الجامعي والتاجر والسائق والمزارع عن تنفيذ الجريمة، فاصطحبت القتيل ومعي الخفيران إلى المنطقة الجبلية القريبة من الطريق الصحراوي مصر أسيوط الغربي، وعقب سيرنا أطلقنا عليه الرصاص أكثر من مرة واستولينا على حافظة نقوده التى كان بداخلها 3900 جنيه، ثم قسمنا المسروقات، وأرسلنا مبلغ 1800 جنيه إلى زملائنا الذين تراجعوا عن تنفيذ الجريمة فتوجهوا إلى مسجد وتبرعوا به.

وأرشد المتهمون عن مسرح الجريمة وتوجه العميد مجدى عبدالعال، مدير المباحث الجنائية، وتم العثور على الجثة ملقاة داخل حفرة بعمق 15 متراً، وعُثر على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق، والتي أحالتهم للجنايات وأصدرت حكمها بالإعدام شنقًا، إلى أن نُفذ حكم بحق المدانيين صباح أمس داخل سجن برج العرب.