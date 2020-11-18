تنفيذ حكم الإعدام في قاتل زوجته وطفلية بالشرقية

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، صباح اليوم، داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، حكم الإعدام الصادر بحق محمد الشبراوي السيد، المدان بقتل زوجته ونجليه والتمثيل بجثثهم، وجرى نقل جثة المتهم إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدا لتسليمها لأسرته.

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2016، عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال مأمور مركز أبو حماد، يفيد بحضور محمد الشبراوي السيد العزازي، 32 عاما "أصم وأبكم"، إلى نقطة الشيخ جبيل، مصابا بحالة هيستيرية، مشيرا إلى أن مجهولين اقتحموا منزله الكائن خارج الكتلة السكنية، وذبحوا زوجته سها علي كامل، 32 عاما، وطفليه يوسف، 10 أعوام، ومريم، 7 أعوام، وتمكنوا من الهرب.

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على ربة منزل وطفليها مذبوحين "أشلاء" داخل حمام المنزل، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، وأنه يعاني من حالة نفسية سيئة، وكان دائم الاعتداء بالضرب على زوجته وطفليه، وفي يوم الواقعة، أصيب الزوج بحالة هياج، فسارعت الزوجة بضم طفليها ومحاولة الاحتماء بغرفتها بغلقها عليهم، إلا أن زوجها كان عنيفا واقتحم الباب وتعدى عليهم بآلة حادة "بلطة"، وطعنهم بسكين عدة طعنات، ثم قام بحملهم إلى دورة المياه ومزق أجسادهم، ومثل بجثثهم، ثم قام بتغيير ملابسه وتوجه لوالده ليبلغه بأن مجهول قتل زوجته وطفليه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأحالته النيابة العامة للجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، وبعد انتهاء درجات التقاضي، أصبح الحكم نهائيا، ونفذت مصلحة السجون داخل سجن برج العرب، حكم الإعدام.