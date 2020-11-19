8 مزايا لنظام التمويل العقاري للوحدات السكنية

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل مواطن، وتقدم تلك الوحدات بنظام سداد يعرف بنظام التمويل العقاري، والذي يسمح بسداد قيمة الوحدة السكنية على 20 سنة.

"الوطن" تستعرض مزايا نظام التمويل العقاري، وفقًا لما أعلنت عنه الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد.

مزايا نظام التمويل العقاري في وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- الانتقال إلى منزلك الجديد فور الحصول على التمويل.

2- الحصول على مبلغ تمويل قد يصل إلى 90% من قيمة منزلك الجديد.

3- سداد أقساط شهرية محددة طوال فترة التمويل.

4- السداد على أطول مدة زمنية ممكنه تصل إلى 20 سنة، وهو ما لا يتوافر في أي من أساليب التمويل التقليدية الأخرى.

5- اختيار أي وحدة تريدها في أي مكان على أرض مصر، أو من الوحدات المتوفرة لدى الصندوق.

6- الاستفادة من مزايا السداد الفوري لمالك الوحدة.

7- تملك منزلك بقسط شهري مقارب لقيمة الإيجار.

8- السداد المعجل لكل أو جزء من مبلغ التمويل العقاري المتاح في أي وقت نظير تحمل رسوم السداد المعجل، وفقاً لشروط جهة التمويل وشروط الصندوق.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً، وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

- يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.