الشقة الـ83 مترا بـ410 آلاف جنيه.. أسعار الوحدات السكنية في مطار إمبابة

بدأت وزارة الإسكان أمس الاثنين، إجراءات حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة في محافظة الجيزة، بمساحات تتراوح بين 83 و100 متر مربع، ضمن الطرح الأول للمرحلة الأولى.

وتستعرض "الوطن" أسعار المتر للوحدات السكنية بحسب مساحة الوحدة وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

ويبلغ سعر المتر بالوحدات السكنية المطروحة بمنطقة أرض مطار إمبابة 4940 جنيهًا، وتختلف مساحات الوحدات لتبدأ من 83 مترا مربعا في أدوار من الأرضي إلى الرابع.

ويبلغ سعر مساحة الوحدة الـ83 مترًا بالدور الأرضي نحو 410 آلاف جنيه.

فيما يبلغ سعر مساحة الوحدة الـ85 مترًا بجميع الأدوار نحو 428 ألف جنيه.

ويصل سعر مساحة الوحدة الـ87 مترًا بجميع الأدوار نحو 438 ألف جنيه.

أما الوحدة الـ90 مترًا، يبلغ سعرها نحو 445 ألف جنيه بجميع الأدوار.

ويبلغ سعر الوحدة السكنية مساحة 94 مترًا بجميع الأدوار نحو 464 ألف جنيه.

الشروط المالية للوحدات السكنية

- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول الموجودة بكراسة الشروط شاملة نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

- يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة (لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحددة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء - عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

أسلوب السداد للوحدة:

يسدد العميل مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

1. التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

2. التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان حال وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي – ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية".

نظام سداد قيمة الوحدة:

- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل.

استكمال سداد 25% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية 5.0% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر يبدأ من 20 ديسمبر 2020 وحتى 21 يناير 2021.

- باقي ثمن الوحدة الـ75% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة، إضافة لـ2% مصاريف إدارية و5.0% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة.