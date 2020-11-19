بعد فرنسا.. ألمانيا تتجه إلى حظر جماعة "الذئاب الرمادية" التركية

دعا نواب ألمان الحكومة إلى النظر في حظر جماعة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة، والمرتبطة بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهتشلي المتحالف مع حز العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.

واتهم المشرعون الألمان جماعة "الذئاب الرمادية" بتبني "عقيدة قومية وعنصرية".

وأيد النواب مشروع قانون يطالب الحكومة "بمراقبة أنشطة الحركة في ألمانيا عن كثب والتصدي لها بحزم من خلال حكم القانون لدينا"، وأورد مشروع القانون أن هناك نحو 11 ألف تركي ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.

ويرى محللون أن دور حزب الحركة القومية حاسم لتمكين أردوغان من الاستمرار في بسط سيطرته على تركيا، حيث كان دعم بهتشلي له عاملاً رئيسياً وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وكانت فرنسا قد أعلنت مطلع الشهر حل جماعة "الذئاب الرمادية" بعد يومين من فرض حظر عليها.

وجاء القرار بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب مدينة ليون (وسط البلاد) بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية".