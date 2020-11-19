التضامن: 14 مليونا مستفيدون من "تكافل وكرامة" بإجمالي 18 مليار سنويا

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، فى تقرير صادر عنها اليوم الخميس، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة، تضم أكثر من 14 مليون شخص، لافتة إلى أن اجمالى الدعم النقدى يتجاوز 18 مليار ونصف سنويا، بمتوسط مليار و573 جنيه شهريا.

وأكد التقرير، أن مستفيدى الدعم "تكافل" بلغ مليونين و173 ألفا و274 مستفيدا حتى منتصف نوفمبر الجارى، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليونا و239 ألفا و 732 جنيها، مقابل مليون و242 ألفا و412 جنيها الشهر الماضى، فى حين سجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 358 ألفا و797 مستفيدا حتى منتصف الشهر الجاري.

70% من الدعم للوجه القبلي

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلي، مشيرة إلى أن الوجه القبلي استحوذ على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن، وأن 70% من إجمالي مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهها إلى محافظات الوجه القبلي.

وأضافت أن صندوق "تكافل وكرامة" يستهدف استمرارية البرنامج، لافتة إلى أنه يعمل على توفير تمويل مستقبلي للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدي، بالإضافة إلى أنه يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى زيادة أموال تكافل وكرامة، أي أنه سيضم مرتدات أموال الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات، ومصادر أخرى جاري تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن الصندوق سيعمل على تعبئة الموارد المالية من بعض الجهات الأخرى، لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأُسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات، موضحة أنه تم تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن 28% من دعم تكافل وكرامة يذهب لذوي الإعاقة، و10% مسنين، و11% للمرأة المعيلة، و1.5% للأيتام.