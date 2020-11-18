أعيدي لنا معاش تكافل وكرامة يا وزيرة التضامن

أنا سيدة متزوجة لرجل يعمل أرزقياً، ولدينا 4 من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، ونسكن شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، ونظرا لظروفنا المادية الصعبة كنت أحصل على معاش تكافل وكرامة منذ أن تم إقراره، ثم فوجئت في شهر يناير 2019 بتوقف المعاش، تقدمت بشكوتين إلى مكتب التضامن في مركز مغاغة بحافظة المنيا، وقال لي الموظف المختص إنهم سيبحثون شكوتي وسيرسلون لجنة تعاين الوضع على الطبيعة، لكن شيئاً لم يحدث، وأنا حالياً في أمس الحاجة إلى فيزا المعاش.

أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي النظر في شكواي والعمل على إعادة المعاش مرة أخرى.

هناء و. ع

مغاغة - المنيا