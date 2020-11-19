أمراض قد تصيب المتعافين من كورونا.. منها تلف القلب والرئتين

كشفت دراسة أجنبية صادرة عن جامعة ستانفور عن الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي التام من Covid-19 ويعانون من بعض المشاكل الصحية.

هذه الدراسة التي أشارت إليها وزيرة الصحة في اجتماعها أمس بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والتي استعرضت فيها أن أبرز المشاكل التي من الممكن أن يتعرض لها متعافي فيروس كورونا أن تؤدي العدوي أحيانًا إلى أمراض طويلة الأجل دون الارتباط بأمراض مزمنة، كما أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافي.

وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من 70 بالمئة ممن شملتهم ظهر لديهم تلف في عضو واحد أو أكثر بما في ذلك القلب والرئتين.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض المرضى عانوا من أعراض التعب وآلام العضلات والصداع الناجم عن تلف الأعضاء.

وبحسب الدراسة التي أشارت إليها الوزيرة أن النتائج الأولية أكدت أن تلف القلب كان الأكثر شيوعا لدى مرضى "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، وظهر هذا الأثر على 39 % منهم.

وقال الأطباء المسؤولون عن الدراسة إن أعضاء الجسم أصيبت بالتلف نتيجة للالتهاب الناجم عن ردة فعل الجهاز المناعي لمقاومة العدوى، والتي يصعب على كثير من المرضى التغلب عليها.

وصرح الدكتور عبدالمنعم حميد، استشاري الصدر بباريس، عضو لجنة Palmed الأوروبية لمتابعة كورونا، إن هناك بعض المشكلات التي تواجه متعافي فيروس كورونا، منها التعرض لتلف القلب، مشيرا إلى أن معظم المتعافين ظهرت عليهم هذه المشكلة.

وأضاف "حميد"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أنه "في أوروبا تم ملاحظة أن أغلب من أصيب بكورونا وتعافى منه تعرض إلى تلف القلب"، مؤكدا أنهم أشخاص يعانون زيادة في الوزن.

ونوه إلى وجود مشاكل أخرى يعانى منها مثل ضيق في التنفس والأرق، وتستمر لعدة أسابيع بعد التعافي من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 329 حالة، أمس، جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.